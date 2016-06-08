أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق

Google+ Print
رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق
قال الدكتور أحمد عبدة جعيص رئيس جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع ، إن الجامعة ستحاسب المقصرين فى واقعة وفاة طالبة داخل لجنة امتحان الفرقة الأولى بكلية الحقوق بالجامعة، وأنه سبتم فتح تحقيق لمعرفة إذا كان هناك اهمال من عدمه.

وكان الدكتور احمد جعيص رئيس جامعة أسيوط قد تلقى بلاغا من ادارة الكلية يفيد وفاة الطالبة صفاء سليم أحمد طالبة بالفرقة الاولى بكلية الحقوق، خلال اداءها للامتحان وانتقل رئيس الجامعة الى مقر الكلية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى اسيوط الجامعي.

ومن جهته قال جعيص ، إن الطالبة المتوفية شعرت بحالة اعياء شديدة وقىء وتم استدعاء الطبيب المشرف على لجان الامتحانات ونصحها بشرب عصير ولكنها رفضت وبعدها دخلت فى حالة إغماء ثم توفيت. مضيفا ان الطالبة الثانية أصيبت بحالة اعياء شديدة وفقدان للوعى وتم نقلها الى العناية المركزة بمستشفى الجامعة وتم عقد امتحان خاص لها وتحسنت حالتها قبل مغادرة الكلية.


>صحافة المواطن..غش جماعى بإحدى لجان "اللغة الإنجليزية" ثانوية عامة بـ"أسيوط"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365