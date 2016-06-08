رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق

قال الدكتور أحمد عبدة جعيص رئيس جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع ، إن الجامعة ستحاسب المقصرين فى واقعة وفاة طالبة داخل لجنة امتحان الفرقة الأولى بكلية الحقوق بالجامعة، وأنه سبتم فتح تحقيق لمعرفة إذا كان هناك اهمال من عدمه.

وكان الدكتور احمد جعيص رئيس جامعة أسيوط قد تلقى بلاغا من ادارة الكلية يفيد وفاة الطالبة صفاء سليم أحمد طالبة بالفرقة الاولى بكلية الحقوق، خلال اداءها للامتحان وانتقل رئيس الجامعة الى مقر الكلية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى اسيوط الجامعي.

ومن جهته قال جعيص ، إن الطالبة المتوفية شعرت بحالة اعياء شديدة وقىء وتم استدعاء الطبيب المشرف على لجان الامتحانات ونصحها بشرب عصير ولكنها رفضت وبعدها دخلت فى حالة إغماء ثم توفيت. مضيفا ان الطالبة الثانية أصيبت بحالة اعياء شديدة وفقدان للوعى وتم نقلها الى العناية المركزة بمستشفى الجامعة وتم عقد امتحان خاص لها وتحسنت حالتها قبل مغادرة الكلية.

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