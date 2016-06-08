أهالى كفر البطيخ بدمياط يشتكون من تعطل قطار البضاعة منذ ٦ أيام

وجه أهالى مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط رسالة استغاثة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تضمنت شكوى من تواجد عربات قطار البضاعة والذى يغلق عبور كوبرى المشاة ما يدفع المواطنين إلى العبور من تحت عربات القطار ومن بينها وذلك يسبب خطرًا على حياتهم.

أضاف الأهالى أنهم توجهوا أى محطة القطار وكان ردهم أن مقدمة القطار معطل منذ حوالى 6 أيام وجارٍ عمل على صيانته ولم تنته حتى الآن وطالب الأهالى بسرعة تحريك القطار إلى الجراج الخاص بمحطة قطار كفر البطيخ.

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