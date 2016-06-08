«الإنجليزية».. نهاية سعيدة لـ«العلمي» ودافع لـ «الأدبي»

أجمع طلاب وطالبات الثاني عشر، بقسميه الأدبي والعلمي، في مختلف مدارس الدولة، أن امتحان اللغة الإنجليزية، كان في متناول الجميع، وقد أرضى طموحهم، مشيدين بواضعي الأسئلة الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وراعوا جهد الطلاب من حيث اختيار الأسئلة، على حسد وصفهم.

وشكل امتحان اللغة الإنجليزية، النهاية السعيدة لطلبة القسم العلمي في أبوظبي في ثاني أيام رمضان، الذين أنهوا مشوار امتحانات الثانوية أمس، وبدؤوا في ترقب النتائج النهائية، تمهيداً لبدء مشوارهم الجامعي، فيما لم يواجه زملاؤهم في القسم الأدبي المستمرين في ما تبقى لهم من امتحانات؛ أيضاً صعوبات في الامتحان.

وقال محمد عيسى طالب بالقسم الأدبي، إن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، توزعت على 5 صفحات، وتنوعت ما بين القطع الإنشائية والتعبير والاختيار من متعدد، مشيراً إلى أن الامتحان بشكل عام سهل، وخرج غالبية الطلبة من اللجان قبل نهاية الوقت المخصص للإجابة.

وأعرب زميله محمد عبد الله، عن أمله أن يتمكن من استكمال بقية مشواره في الامتحانات بنجاح، بما يدعم حظوظه في تحقيق معدل مرتفع في نهاية المطاف. وقال محمد أحمد طالب بالقسم العلمي، إن الامتحان بشكل عام، في مستوى الطالب المتوسط.

لا شكاوى

من جانبهم، أدى طلاب الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي بالمنطقة الغربية، أمس، امتحانات الإنجليزية، دون إحداث أي شكوى وتململ. وقال صالح جذلان المزروعي، المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم بالمنطقة الغربية، إن أسئلة اللغة الإنجليزية جاءت سهلة، وفى متناول الطلاب، ولا يوجد شكاوى.

وأكد عدد من الطلاب بمدرسة الفلاح بالمنطقة الغربية، أن الأسئلة جاءت سهلة، واستطاع أغلبهم الإجابة عن السؤال الخاص بكتابة موضوع حول الحضارة المصرية القديمة، من خلال الصور التي وردت عن منطقة الإهرامات في مصر، باعتبار ذلك من الموضوعات السهلة، على حد تعبيرهم. وأضاف الطلاب أن السؤال الخاص بكتابة مقال حول السماح باستخراج رخصة قيادة السيارات تحت 16 عاماً، لم يكن صعباً.

ارتياح

عبر طلبة الـ 12، عن سعادتهم تجاه الامتحان الذي جاء يحاكي مستوى الطلبة، وتفاجأ طلبة القسم الأدبي من الصف الثاني عشر بسهولة الامتحان، فيما يختتم القسم الأدبي امتحاناته غداً بمادة الرياضيات.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم تلقيها أي شكاوى أو ملاحظات حول ورقة الامتحان، والأسئلة خاطبت المستويات كافة، وراعت الفروق الفردية للطلبة، وراعت نواتج التعلم، حيث استوحيت من داخل الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن إطار النقاط المنهجية في المادة المقررة.

مناسب

وأكد طلبة في لجان الشارقة وعجمان، أن امتحان اللغة الإنجليزية الذي قدمه طلبة الأدبي والعلمي، قد اعتمد في طرحه على قياس مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، وتمكنهم من اللغة، ولم يكن صعباً.

وقال محمد الريح مدير الثانوية النموذجية: لم نشهد أي حالات شكوى، والطلبة خرجوا قبل انتهاء الوقت دون أي ملاحظات تذكر، وأضاف: إن الامتحانات رغم حرارة الجو تسير وفقاً للمأمول، وإن هناك التزاماً تاماً من قبل الطلبة وذويهم، داعياً لهم بالتوفيق وتحقيق أعلى مراتب النجاح والتفوق.

وأكد قمبر المازم مدير ثانوية تريم، بعد جولة تفقدية داخل القاعات، أن الورقة الامتحانية سهلة وواضحة، ولم يلمس أي تذمر أو شكاوى من الطلبة، وأجاب عن بعض الاستفسارات العادية، وذكر أن الامتحان معقول، وركز على مهارتين لاختبار الطالب، الأول مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

وقالت وفاء الملا مديرة ثانوية الغبيبة، إنها تفقدت اللجان، ولمست هدوءاً بين صفوف الطالبات، مشيرة إلى أن الامتحان يقيس بشكل أساسي مهارات الطلبة في المادة، لكن بشكل راقٍ للطلبة.

عبور سلس

من ناحيتهم، أدى طلبة الثانوية العامة في مدارس الفجيرة للقسمين العلمي امتحان اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الارتياح العام، دون وجود أي شكاوى تتعلق بوجود مشكلات في ورقة الأسئلة، ليختتم طلبة العلمي، يومهم الأخير بسلام، دون عراقيل تذكر، في حين سيواصل الأدبي، مسيره بثقة بعد عبوره سلم الإنجليزي بسلاسة.

حيث أسعدت أسئلة امتحان الإنجليزي، طلبة القسمين العلمي والأدبي، الطالب مصعب علي والطالب مروان عبد الله والطالب مايد محمد، ليخرجوا فرحين من قاعات الامتحانات في الوقت المحدد، وأن فقرة التعبير التي كانوا قلقين منها، خلت من الصعوبة، وجاءت في المستوى المطلوب، التي راعت جميع الفروق الفردية، وأنها سهلة ومباشرة وواضحة وخالية من التعقيدات.

مسك الختام

اجتاز طلبة القسم العلمي في أم القيوين، الامتحان دون صعوبات تذكر، حيث أكد بعض طلبة العلمي، أنهم اجتازوا الامتحان دون صعوبات تذكر في التعاطي معه في الفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الحالي، حيث أجمعوا على مرونة الورقة الامتحانية.

تحية

حيّا طلبة الثاني عشر برأس الخيمة، واضعي أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة من القسم العلمي، الذين أنهوا امتحاناتهم، مؤكدين أن الموجهين ذوو خبرة وكفاءة، لأنهم وضعوا اختباراً نال رضا وإعجاب جميع الطلبة، من حيث الأسئلة. حيث إن الامتحان جاء مباشراً وواضحاً، دون ألغاز أو تعقيدات.

وأكدت مديرة مدرسة أن جميع الطالبات خرجن أمس بسعادة.