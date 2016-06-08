متابعة التزام الشركات بتخفيض الدوام ساعتين في رمضان

بدأت إدارة تفتيش العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي اعتباراً من أمس، تكثيف عمليات التفتيش على المنشآت لمتابعة مدى التزامها بتخفيض قترة الدوام في شهر رمضان المبارك بساعتين لجميع العمال باختلاف جنسياتهم وديانتهم.

وقالت مصادر الوزارة إن التفتيش على دوام العمال يأتي ضمن منظومة التفتيش على المنشآت، ولكن بالتركيز على هذا الجانب لارتباطه بالشهر الفضيل باعتبار تخفيض الدوام أحد الحقوق والمزايا المكتسبة، التي يوفرها وكفلها قانون العمل، لذا يجب المحافظة عليها وأن يكون أصحاب العمل أكثر حرصاً على تخفيض الدوام لانعكاس ذلك إيجابياً على العمال، وعلى الشركات.

حقوق

وأضافت أن المنشآت في جميع القطاعات والأنشطة ملزمة بتطبيق ذلك، حيث يأتي تخفيض ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل مراعاة من قبل المشرع لظروف العمل في هذا الشهر وتأثر جهد العمال نتيجة الصيام، ما يتطلب ساعات أقل من الدوام في الأيام الأخرى.

وذكرت أن ساعات العمل في شهر رمضان تكون 6 ساعات يومياً وبمعدل 36 ساعة أسبوعياً بدلاً من 8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعياً في باقي أشهر العام تطبيقاً للمادة 65 من قانون العمل التي نصت على أن ساعات العمل العادية تخفض لمدة ساعتين خلال شهر رمضان، وتخفض ساعات العمل إلى 6 ساعات للعاملين في الأعمال التجارية والفنادق والحراسة..

ولكن يمكن للعامل أن يعمل أكثر من تلك الساعات المخفضة ،خلال شهر رمضان، ولكن بشرط اعتبارها ساعات عمل إضافية أو زائدة على المحددة قانوناً، ويتقاضى العمال عنها أجراً إضافياً بواقع 25% من الأجر الأساسي للساعة إذا كان العمل الإضافي أثناء النهار، وبواقع 50% على الأجر الأساسي إذا كان العمل أثناء الليل، مؤكدة ضرورة حصول العامل على أجره كاملاً.

إضافة إلى أجر العمل الإضافي، ويجوز كذلك لأي شركة أن تنظم وقت العمل لديها بالطريقة، التي تناسبها وتخدم مصالحها بشرط أن تقوم بمنح العمال بدل الأجر الإضافي، الذي يجب ألا يزيد على ساعتين يومياً.

وأشارت إلى أن من أهم مهام مفتشي العمل التأكد من أن تخفيض ساعات العمل يكون لجميع العمال صائمين أو غير صائمين وبغض النظر عن دياناتهم وجنسياتهم يعود إلى عدم إحداث تغيير أو ارتباك في نظام العمل المعمول به في مشاريعها .

حيث إن ساعات العمل العادية تخفض تلقائياً لمدة ساعتين خلال شهر رمضان في جميع منشآت القطاع الخاص، ولا يقتصر ذلك على العمال المسلمين، بل هو حق لجميع العمال من مختلف الديانات، الذين يتمتعون به سواء كانوا صائمين أو غير صائمين.

ودعت مسؤولي الشركات إلى وضع لافتات تشير إلى تخفيض ساعات العمل لجميع العمال في هذا الشهر.

إبلاغ

ناشدت وزارة الموارد البشرية والتوطين العمال في حال قيام أي منشأة بتشغيلهم لساعات الدوام نفسها في غير شهر رمضان التوجه إلى إدارة التفتيش أو علاقات العمل للإبلاغ عن المنشأة باعتبار ذلك مخالفة لقانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المنشأة المخالفة.

الإجهاد الحراري

نظمت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً ورشة عمل تحت عنوان «أخطار الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منها» استهدفت من خلالها تثقيف العمال والمقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء، شارك فيها 300 شخص من المقاولين والاستشاريين..

وذلك لرفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية والمختصين في شأن البيئة والصحة والسلامة للقيام بدورهم في تطبيق ومراقبة الالتزام بمتطلبات القرار وتوفير متطلبات سلامة العمال وحمايتهم من الإصابة نتيجة لتعرضهم لأشعة الشمس المباشرة أو الإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.