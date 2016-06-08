أخبار العراق.. مئات العراقيين يتظاهرون بوسط بغداد للمطالبة بالإصلاحات

تظاهر المئات من العراقيين، والناشطين المدنيين تلبية لدعوة من التيار الصدرى، بعد الإفطار مساء اليوم الثلاثاء، فى ساحة التحرير بمدينة بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع لشوارع، وسط بغداد وجسرى الجمهورية والسنك المؤديين إلى المنطقة الخضراء.

وطالب المتظاهرون بتطبيق إصلاحات حقيقية، وليست شكلية فى مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية، مؤكدين ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" وانتقدوا مخططات التقسيم والمحاصصة الحزبية والطائفية.

ووضعت القوات الأمنية الكتل الأسمنتية بمدخل كوبرى الجمهورية المقابل لساحة التحرير وكذلك جسر السنك المؤديين إلى ساحة "كرادة مريم" على أسوار المنطقة الخضراء شديد التحصين التى تضم مقرات الحكومة والبرلمان والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، كما قطعت شوارع السعدون، وأبو نواس المؤديين إلى ساحة التحرير ومنطقة الباب الشرقى بالأسلاك الشائكة لتأمين المتظاهرين.