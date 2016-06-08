نصائح مهمة للتخلص من إحمرار العين بعد نزول حمام السباحة

مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الإقبال على الغوص فى حمامات السباحة والذهاب للبحر، وتلاحظ الأمهات عادة إحمرار عيون أبنائهن عند الغوص فى مياه حمام السباحة أو مياه البحر ولا يعرفون السبب، وهو ما يصيبهن بالقلق.

ويوضح الدكتور كريم السواح، أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون، قائلا: "يعانى البعض خاصة فى فصل الصيف سواء كبار أو صغار من إحمرار عيونهم بعد الغوص فى حمام السباحة وذلك نتيجة حساسية العين من مادة الكلور المخلوطة بمياه حمام السباحة، ومن أعراضها احمرار العين والشعور بوجود جسم غريب تحت الجفن مع الرغبة الشديدة فى "الهرش"، ويحدث نفس الشىء عند الغوص فى مياه البحر، نظرا لإصابة البعض بحساسية من الملح".

ويضيف، الملح والكلور يعملان على التهاب الأوعية الدموية الموجودة فى بياض العين وتؤدى إلى جفاف العين والتهابها، ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق الكمادات الباردة واستخدام القطرة الملطفة، وبعد الخروج من حمام السباحة او البحر على الأم استحمام أطفالها من على الجلد والعيون والشعر سريعا، ويمكن ارتداء نظارة سباحة أثناء الغوص لحجب وصول المياه إلى العين.

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