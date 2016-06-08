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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

على الصعيد المهنى:


>الأيام تمر عليك ببطء، وتسيطر عليك حالة من الركود الفكرى بالإضافة إلى فقدان الكثير من طاقتك التى تساعدك على إنجاز المهام العملية بالشكل الذى اعتدت عليه كفاءتك لم تتأثر لكن مشاعر الطاقة السلبية تمكنت منك وتجبرك على السير طواعية لها، حاول أن تتخلص من هذه المشاعر سريعاً حتى تستعيد كفاءتك المعهودة.

على الصعيد العاطفى:


>اختبار صعب تضعك فيه الأيام، بعدما تجد نفسك مشتتاً بين أكثر من شخص جميعهم يكن لك مشاعر طيبة، لكنك كعادتك تتكتم على مشاعرك الحقيقية التى تحتفظ بشخص آخر، لا تستطيع الوصول إليه، حاول أن تهدأ وتفكر بحكمة وتمهل حتى لا تأخذ قرارات تندم عليها.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>الانقطاع عن المشروبات التى تحتوى على كافيين بشكل مفاجئ يؤثر على حالتك الصحية والنفسية، تحتاج إلى تقليل جرعات الكافيين التى تتناولها يومياً من خلال الشاى والقهوة و النسكافيه بشكل تدريجى، حتى لا تصطدم بأعراض الصداع وسوء الحالة المزاجية بشكل مفاجئ.
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>توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة من حالات الصراع الداخلى والعاطفى بين اتباع ما يمليه عليه قلبه، و السير خلف صوت العقل الذى يمنعه عن الدخول فى علاقة معينة يبحث عنها مولود العذراء بقلبه منذ فترة طويلة.

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مصر 365

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