برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>حياتك المهنية تضغطى على حياتك الشخصية ولكن الناس فى العمل يحتاجونك بشدة فحاول أن تكون متعاونًا ومتواجدًا بدون أن تضغط على نفسك، وعلم الآخرين ألا يعتمدوا عليك بشكل كامل.
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية جدباء ولكن هذا لا يعنى أنه ليس بإمكانك الاستمتاع بالوقت والخروج مع الأصدقاء فهذا الانفتاح على الدنيا يمنحك فرصة لإقامة علاقة جديدة والزواج.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>تعانى الكثير من المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب أخطاء فى نمط حياتك غير الصحى فحاول أن تعيد النظر فى نظامك الغذائى ومواعيد تناولك الطعام.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تتطوع لحل الكثير من المشاكل سواء فى محيط الأصدقاء أو العمل، فحاول ألا تنجرف لهذا السبب فى المشاكل وأن تكون طرفًا فى إحداها ولكن تعامل مع كل المشاكل بحيادية ولطف.
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