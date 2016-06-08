برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حياتك المهنية تضغطى على حياتك الشخصية ولكن الناس فى العمل يحتاجونك بشدة فحاول أن تكون متعاونًا ومتواجدًا بدون أن تضغط على نفسك، وعلم الآخرين ألا يعتمدوا عليك بشكل كامل.>حياتك العاطفية جدباء ولكن هذا لا يعنى أنه ليس بإمكانك الاستمتاع بالوقت والخروج مع الأصدقاء فهذا الانفتاح على الدنيا يمنحك فرصة لإقامة علاقة جديدة والزواج.>تعانى الكثير من المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب أخطاء فى نمط حياتك غير الصحى فحاول أن تعيد النظر فى نظامك الغذائى ومواعيد تناولك الطعام.>تتطوع لحل الكثير من المشاكل سواء فى محيط الأصدقاء أو العمل، فحاول ألا تنجرف لهذا السبب فى المشاكل وأن تكون طرفًا فى إحداها ولكن تعامل مع كل المشاكل بحيادية ولطف.