برج القوس حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>عاداتك الإنفاقية السيئة تجعلك مضطرًا للارتباط بأكثر من عمل لمواكبة اسرافك الشديد وهو ما يترتب عليه انجازات كثيرة لم تكن تقصدها إلا إنها تتحقق بالفعل وتجعلك تدرك أنه ليس بإمكانك الإنجاز إلا تحت الضغط. على الصعيد العاطفي:

>اليوم مثالى لتصحيح أى مشاكل نشأت مؤخرًا فى العلاقة الخاصة بك، ولكن أنت الذى تحتاج لاتخاذ الخطوة الأولى ويجب أن تضع كبريائك جانبًا وتدير الأمور بحكمة بدلاً من العناد الذى لن يحقق أى شيء. برج القوس على الصعيد الصحي:

>اليوم مثالى لتمنح نفسك بعض التدليل كأن تذهب للتدليك ومن المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية أيضا. يمكنك أيضا تجربة أكثر من نظام صحى مختلف لمعرفة أى واحد هو الأنسب بالنسبة لك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أنت تدفع الكثير من الاهتمام للتفاصيل اليوم ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وأنت يجب أن يكون دقيق جدا حول هذا الموضوع.

شبكةعيونالإخبارية

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