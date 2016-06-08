برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>كن حذرًا للغاية من التورط فى أى علاقة عاطفية فى مكان العمل فهذا قد يخلق الكثير من الخلافات فى العمل وقد تخسر كل شيء. فى المقابل حالتك الماية تزدهر فحاول أن توازن مصروفاتك. على الصعيد العاطفي:

>الطاقة الاجتماعية لديك عالية، حتى أنك قد تجد نفسك تتفاعل مع ناس كنت تحرص على تجنبهم، ولكن علاقتك بشريك حياتك تحتاج إعادة نظر لأن الرتابة تسيطر عليها فجرب أشياء جديدة لتجنب أن يتسرب الملل إلى العلاقة. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>هناك احتمال كبير أنك تواجه الإجهاد ذا الصلة بكثرة العمل اليوم، وهذا يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية معينة مثل الصداع النصفى أو ارتفاع ضغط الدم. فمن الأفضل بدء اليوم بممارسة اليوجا أو التأمل لأن هذا سيجعلك تشعر بالهدوء ويساعدك فى التغلب على المشاكل المادية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>لديك فرصة للحصول على متعة مجانية اليوم بدون أية أعباء أو مسؤوليات إضافية فهذا شعور رائع حاول ان تستمتع به لأقصى حد ممكن.

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شبكةعيونالإخبارية

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