برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016



>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول ان يتحكم عقلك فى هذه الأيام وانتقى الأصدقاء وزملاء العمل الذين بإمكانك ان تثق بهم، وحاول ان تكون أكثر حذراً من علاقاتك القديمة وتراقبها حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.>يجب أن تقف وقفة مع نفسك ولا تدع الحب يسيطر على تعاملاتك وتصرفاتك، فهذا البرج عاقل على أقصى درجة وإذا حاول التغيير من طبيعته سيتحول الامر على الأسوأ وسيقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.>حاول ان تعتنى بصحتك وتسير على تعليمات الطبيب حتى لا تخسر صحتك التى هى اهم شىء فى الحياة.>بعض المشاكل سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العملية والعاطفية لكنهم سيكونوا الأكثر تدبراً وعقلاً وسيستطيعون تخطى هذه المرحلة.