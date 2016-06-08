أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج السرطان أصبحت الفترة الخيرة تتحلى بالصبح والاتزان فى اتخاذ قراراتك المعنية بالعمل، وهو ما يجعلك الفترة المقبلة فى أحسن حال، ومن المؤكد أن تضاف إليك مهام أخرى ستستطيع أن تتميز فى إنجازها.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم أنت قادر على إعادة الرومانسية و الحب فى علاقتك مع شريكك و التى دخل اليها الفتور منذ فترة قصيرة، لا تتردد أن تبادر فى اخذ الخطوة استعادة قصة حبكما كما كانت متوجهة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مضطربة بعض الشيء فالضغط النفسى الذى تعرضت له مؤخرا ما زال يؤثر عليك، فكن إيجابيا وحاول تخطى هذه المرحلة الصعبة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك مضطر أن تخفى جزء من مشاعر عن المحيطين بك فصارحتك الزائدة تضعك دائما محل للانتقاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى