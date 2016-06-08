برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>لمواليد برج السرطان أصبحت الفترة الخيرة تتحلى بالصبح والاتزان فى اتخاذ قراراتك المعنية بالعمل، وهو ما يجعلك الفترة المقبلة فى أحسن حال، ومن المؤكد أن تضاف إليك مهام أخرى ستستطيع أن تتميز فى إنجازها.>اليوم أنت قادر على إعادة الرومانسية و الحب فى علاقتك مع شريكك و التى دخل اليها الفتور منذ فترة قصيرة، لا تتردد أن تبادر فى اخذ الخطوة استعادة قصة حبكما كما كانت متوجهة.>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مضطربة بعض الشيء فالضغط النفسى الذى تعرضت له مؤخرا ما زال يؤثر عليك، فكن إيجابيا وحاول تخطى هذه المرحلة الصعبة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك مضطر أن تخفى جزء من مشاعر عن المحيطين بك فصارحتك الزائدة تضعك دائما محل للانتقاد.