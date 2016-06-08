حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016>لمواليد برج الجدى عليك أن تكون حذرا بنسبة كبيرة، فالصراعات التى تحيطك فى مجال العمل من الممكن ان تؤثر عليك سلبا، فعصبيتك تضعك دائما محك للاتهام من قبل المحيطين بك.>حياة برج الجدى العاطفية هادئة لحد كبير، عليك أن تنتهز هذه الفرصة وتعيش أجواء ممتعة مع شريكك لكن تخلص أولا من "الغيرة" الزائدة.>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى تحتاج للكثير من الاهتمام، فعسر الهضم الذى تعانى منه منذ فترة فعليك أن تبتعد تماما عن تناول المأكولات ذات التوابل الذائدة والدهون، وابتعد عن القهوة والمشروبات الغازية التدخين.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك ستتعرض لعدد من الضغوط الفترة المقبلة فعليك ان تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار حتى اذا كان بسيط، وستكتشف حقيقة الكثير ممن حولك، وهذا قد يسبب لك صدمة.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>لمواليد برج العقرب اهتمامك الزائد بالصعيد المهنى يجعلك تفقد الكثير من المتعة بحياتك اليومية العادية.>حياة برج العقرب فى حالة توتر مستمر منذ فترة فعصبيتك دائما تزيد الأمور تعقيدا، عليك أن تحتوى شريكك لكى تعود الرومانسية والهدوء لعلاقتكما.>لمواليد برج العقرب عليك ان تهتم بحالتك الصحية فلا تتناول العقاقير الطبية دون استشارة طبيب، وتناول الينسون أو البابونج او النعناع لضمان صحة افضل لمعدتك، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك ان تقضى المزيد من الوقت مع اصدقائك المقربين لك من اجل تحسن حالتك المزاجية المتوترة.

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>هناك جو من التوتر فى مكان عملك. قد يكون راجعا إلى خسائر فادحة تكبدها وبما أنك لست مسؤولاً بأى شكل من الأشكال عنها لا تسمح لنفسك أن تنجرف فى دوامة الطاقة السلبية وحاول أن تحفز زملائك الذين ضربتهم هذه الموجة من الأفكار السلبية.>توقف تحليل علاقاتك واخرج للحصول على جرعة تحتاجها مع شريك من الاسترخاء والمتعة والمرح، اليوم مثالى للحفلات فأنت فى كامل سحرك وتستمع بالحضور والبديهة السريعة.>الإجهاد العقلى والصداع الناتج عن التوتر لديك سببا الكثير من المشاكل الصحية لك خلال الأسبوع الماضى، ورغم أن الظروف الخارجية لم تتغير بشكل ملحوظ إلا أن انخفاضًا ملحوظًا فى مستوى الإجهاد العقلى لديك يجعل صحتك تتحسن.>تقع على عاتقك الكثير من الأعباء المزعجة والثقيلة والتى تجعلك تشعر بالظلم والاستغلال فحاول أن ترتب أوراقك ولا تخف من أن تقول لا لبعض المهام التى لا تخصك وتجعلك تشعر بالظلم.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

>الأيام ستجبرك على اختيار طريق بعينه، لن يدوم التفكير فى الاحتمالات معك طويلاً، ستجد نفسك مضطر أن تتعامل مع مواقف مهنية بعينها تغير كثيراً من طبيعتك، وتجعلك أكثر مرونة وقدرة على تحمل تصرفات الآخرين دون أن تظهر على وجهك علامات الامتعاض، الوقت سيكون لصالحك وستكتسب خبرات كثيرة.>الفراغ العاطفى لا يعرف طريقه إلى قلبك، فأنت دائماً تبحث عن الحب بأى طريقة، وربما تكون الطريقة التى تتعلق بالشهوة و الجنس هى الأقرب بالنسبة لك، الأوضاع الاجتماعية تجبرك على عدم خوض علاقات كثيرة حتى لا تكون فى موضع شبهة، فأنت من الشخصيات التى تحرص كثيراً على مظهرها الاجتماعى.>تعيش فترة غير مستقرة صحياً، وتجد أن كثير من أعراض الحساسية و الجيوب الأنفية تعيش معك هذه الفترة، وتضطر لـ الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات وتجد نفسك فى حاجة إلى التزام السرير لفترات طبيرة، فأنت لا تقدر على تحمل هذا الوضع.>يتوقع علماء الفلك أن يعيش مولود الثور فى حالة من الوهج العاطفى الت لا تنطفئ عنده بسبب تعدد علاقاته، وعدم ارتباطه بعلاقة واحدة حقيقية، لكن البحث عن قصة حب حقيقية هى أهم ما يشغل بال مولود الثور فى الفترة الحالية.

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حياتك المهنية تضغطى على حياتك الشخصية ولكن الناس فى العمل يحتاجونك بشدة فحاول أن تكون متعاونًا ومتواجدًا بدون أن تضغط على نفسك، وعلم الآخرين ألا يعتمدوا عليك بشكل كامل.>حياتك العاطفية جدباء ولكن هذا لا يعنى أنه ليس بإمكانك الاستمتاع بالوقت والخروج مع الأصدقاء فهذا الانفتاح على الدنيا يمنحك فرصة لإقامة علاقة جديدة والزواج.>تعانى الكثير من المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب أخطاء فى نمط حياتك غير الصحى فحاول أن تعيد النظر فى نظامك الغذائى ومواعيد تناولك الطعام.>تتطوع لحل الكثير من المشاكل سواء فى محيط الأصدقاء أو العمل، فحاول ألا تنجرف لهذا السبب فى المشاكل وأن تكون طرفًا فى إحداها ولكن تعامل مع كل المشاكل بحيادية ولطف.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أولئك الذين يشاركون فى قطاعات الخدمات من المتوقع أن تحدث زيادة فى دخلهم. تشعر أن عبء العمل كالجبل عليك حتى منتصف النهار ولن يهدأ بحلول نهاية اليوم وهو ما يجعلك تشعر بالاستفزاز والغضب فحاول أن تتحكم فى أعصابك.>سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب لشريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية. وبشكل خاص الالتزامات المهنية التى تأكل معظم وقتك الآن. تأكد من توصيل مشاعرك لشريك حياتك وسوف تجده أكثر تفهما مما كنت تعتقد.>قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم. وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاجك مرحا وايجابيا، ولكن هذا هو الشيء الذى عليك القيام به. لا تختار الأنشطة الانفرادية اليوم. بدلا من ذلك، اطلب من صديق قديم أن يكون بصحبتك أو اذهب أنت لزيارته، وعالج نفسك بكتاب جيد أو فيلم جيد وامنح نفسك بعض الاسترخاء.>اليوم مثالى للبدء فى برنامج أو نشاط جديد إذا كان لديك خطط مؤجلة ابدأ فيها الآن فهذا الأمر سيكون ناجحًا لأبعد حد خاصة أنك ممتلئ بالحماس وتركيزك فى قمته.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/6 /2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

>تجيد التعامل مع العمليات الحسابية المعقدة، لذلك ستجد نفسك بارعاً فى الانتهاء سريعاً من مهام يراها البعض مُرهقة، بينما تراها أنت من المهام المحفزة التى تشجعك على استكمال مهامك العملية بطاقة و ذهن حاضر، الترقيات ستصلك قريباً وستجد نفسك على أعقاب تولى منصب مهم.>هدية مميزة من شخص مجهول تقلب يومك رأسك على عقب وتحتاج إلى استرجاع الكثير من ذكرياتك لمعرفة هوية صاحب الهدية، مجموعة من الألغاز تواجهك هذه الفترة تحاول فك شفرتها بالتفكير المتواصل، لذلك تنعزل عن معظم الأصدقاء المقربين وتسترشد بحدسك الداخلى وتحاول تنسيقه مع صوت العقل.>التزم بالقرارات التى اتخذتها من قبل بشأن عدد من المشكلات الصحية التى تعانى منها منذ فترة، التواجد فى أماكن الازدحام تزيد من فرص إصابتك بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، تحتاج إلى تقوية جهازك المناعة و تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن تسيطر عليه حالة من التفكير العميق فى كثير من المشكلات الشخصية التى تنتهى بهدية من شخص مجهول، تحول مسار التفكير فى رأسه حتى يتحول إلى طاحونة من الأفكار تحاول توصيل جميع الطرق ببعضها البعض، وخلل بسيط فى الحالة الصحية.

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:

>الأيام تمر عليك ببطء، وتسيطر عليك حالة من الركود الفكرى بالإضافة إلى فقدان الكثير من طاقتك التى تساعدك على إنجاز المهام العملية بالشكل الذى اعتدت عليه كفاءتك لم تتأثر لكن مشاعر الطاقة السلبية تمكنت منك وتجبرك على السير طواعية لها، حاول أن تتخلص من هذه المشاعر سريعاً حتى تستعيد كفاءتك المعهودة.>اختبار صعب تضعك فيه الأيام، بعدما تجد نفسك مشتتاً بين أكثر من شخص جميعهم يكن لك مشاعر طيبة، لكنك كعادتك تتكتم على مشاعرك الحقيقية التى تحتفظ بشخص آخر، لا تستطيع الوصول إليه، حاول أن تهدأ وتفكر بحكمة وتمهل حتى لا تأخذ قرارات تندم عليها.>الانقطاع عن المشروبات التى تحتوى على كافيين بشكل مفاجئ يؤثر على حالتك الصحية والنفسية، تحتاج إلى تقليل جرعات الكافيين التى تتناولها يومياً من خلال الشاى والقهوة و النسكافيه بشكل تدريجى، حتى لا تصطدم بأعراض الصداع وسوء الحالة المزاجية بشكل مفاجئ.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة من حالات الصراع الداخلى والعاطفى بين اتباع ما يمليه عليه قلبه، و السير خلف صوت العقل الذى يمنعه عن الدخول فى علاقة معينة يبحث عنها مولود العذراء بقلبه منذ فترة طويلة.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>عاداتك الإنفاقية السيئة تجعلك مضطرًا للارتباط بأكثر من عمل لمواكبة اسرافك الشديد وهو ما يترتب عليه انجازات كثيرة لم تكن تقصدها إلا إنها تتحقق بالفعل وتجعلك تدرك أنه ليس بإمكانك الإنجاز إلا تحت الضغط.>اليوم مثالى لتصحيح أى مشاكل نشأت مؤخرًا فى العلاقة الخاصة بك، ولكن أنت الذى تحتاج لاتخاذ الخطوة الأولى ويجب أن تضع كبريائك جانبًا وتدير الأمور بحكمة بدلاً من العناد الذى لن يحقق أى شيء.>اليوم مثالى لتمنح نفسك بعض التدليل كأن تذهب للتدليك ومن المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية أيضا. يمكنك أيضا تجربة أكثر من نظام صحى مختلف لمعرفة أى واحد هو الأنسب بالنسبة لك.>أنت تدفع الكثير من الاهتمام للتفاصيل اليوم ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وأنت يجب أن يكون دقيق جدا حول هذا الموضوع.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>كن حذرًا للغاية من التورط فى أى علاقة عاطفية فى مكان العمل فهذا قد يخلق الكثير من الخلافات فى العمل وقد تخسر كل شيء. فى المقابل حالتك الماية تزدهر فحاول أن توازن مصروفاتك.>الطاقة الاجتماعية لديك عالية، حتى أنك قد تجد نفسك تتفاعل مع ناس كنت تحرص على تجنبهم، ولكن علاقتك بشريك حياتك تحتاج إعادة نظر لأن الرتابة تسيطر عليها فجرب أشياء جديدة لتجنب أن يتسرب الملل إلى العلاقة.>هناك احتمال كبير أنك تواجه الإجهاد ذا الصلة بكثرة العمل اليوم، وهذا يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية معينة مثل الصداع النصفى أو ارتفاع ضغط الدم. فمن الأفضل بدء اليوم بممارسة اليوجا أو التأمل لأن هذا سيجعلك تشعر بالهدوء ويساعدك فى التغلب على المشاكل المادية.>لديك فرصة للحصول على متعة مجانية اليوم بدون أية أعباء أو مسؤوليات إضافية فهذا شعور رائع حاول ان تستمتع به لأقصى حد ممكن.

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول ان يتحكم عقلك فى هذه الأيام وانتقى الأصدقاء وزملاء العمل الذين بإمكانك ان تثق بهم، وحاول ان تكون أكثر حذراً من علاقاتك القديمة وتراقبها حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.>يجب أن تقف وقفة مع نفسك ولا تدع الحب يسيطر على تعاملاتك وتصرفاتك، فهذا البرج عاقل على أقصى درجة وإذا حاول التغيير من طبيعته سيتحول الامر على الأسوأ وسيقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.>حاول ان تعتنى بصحتك وتسير على تعليمات الطبيب حتى لا تخسر صحتك التى هى اهم شىء فى الحياة.>بعض المشاكل سيتعرض لها أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العملية والعاطفية لكنهم سيكونوا الأكثر تدبراً وعقلاً وسيستطيعون تخطى هذه المرحلة.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>لمواليد برج السرطان أصبحت الفترة الخيرة تتحلى بالصبح والاتزان فى اتخاذ قراراتك المعنية بالعمل، وهو ما يجعلك الفترة المقبلة فى أحسن حال، ومن المؤكد أن تضاف إليك مهام أخرى ستستطيع أن تتميز فى إنجازها.>اليوم أنت قادر على إعادة الرومانسية و الحب فى علاقتك مع شريكك و التى دخل اليها الفتور منذ فترة قصيرة، لا تتردد أن تبادر فى اخذ الخطوة استعادة قصة حبكما كما كانت متوجهة.>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مضطربة بعض الشيء فالضغط النفسى الذى تعرضت له مؤخرا ما زال يؤثر عليك، فكن إيجابيا وحاول تخطى هذه المرحلة الصعبة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك مضطر أن تخفى جزء من مشاعر عن المحيطين بك فصارحتك الزائدة تضعك دائما محل للانتقاد.