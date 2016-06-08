توتي: صلاح استحق ما حدث معه في الإمارات

يرى الأسطورة فرانشيسكو توتي قائد روما أن زميله محمد صلاح استحق الاستقبال الصاخب الذي لقاه في الإمارات الشهر الماضي، عند مواجهة روما ضد الأهلي الودية.

وانتصر الأهلي على روما 4-3 في مباراة ودية جمعتهما بملعب هزاع بن زايد مايو الماضي.

وقال توتي في تصريحات لموقع روما الرسمي: "لم أكن أتوقع الترحيب الكبير الذي تلقيته في الإمارات".

روما أعلن تجديد تعاقده مع توتي لموسم اخير قبل أن يبدأ في تولي مناصب إدارية في النادي لاحقا، التفاصيل هنا.

وأضاف توتي "صلاح لقى ترحيبا كبيرا هناك لأنه من المنطقة العربية، وهو يستحق ذلك كلاعب وكرجل".

يذكر أن صلاح أنهى موسمه الأول مع روما في صدارة هدافي روما برصيد 15 هدفا.