صحة الشرقية تحقق مع مديرى أشعة وتحاليل بمركز طبى لعدم وجود فنى

قرر الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة مديرى الأشعة والمعامل بالمديرية، بمركز صحة الأسرة بقرية بردين مركز الزقازيق، للتحقيق بالشئون القانونية، لتقصيرهم فى العمل وعدم وجود فنيين لمعاونتهم، مما يؤثر على الخدمة.

كان وكيل الوزارة، قد زار المركز واستمع طبيب أول الوحدة، والشكوى من عدم توفير فنى أشعة والذى يقوم بالعمل 3 أيام فقط بالوحدة وكذلك عدم توفير فنى المعمل لتبليغه مرضى ولا يوجد بديل له، وكذلك عدم توافر بعض الأصناف من الأدوية وتم مخاطبة الإمداد الدوائى على الفور لتوفيرها بالوحدة فى اليوم التالى، وفوجئ وكيل الوزارة بقيام بعض التمريض بحمل الأدوية الواردة من مخزن الأدوية للوحدة، وذلك لعدم توافر عمال بالوحدة وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توافر عمال بالوحدة .

وكان قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مركز صحة الأسرة ببردين التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق يرافقه الدكتور محيى الدين عزت مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائى بالمديرية، للاطمئنان على سير العمل وإعطاء التطعيمات بشكل منتظم .

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