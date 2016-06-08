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إحالة 10 طلاب بـ"آداب الزقازيق" للتأديب بسبب الغش

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إحالة 10 طلاب بـ"آداب الزقازيق" للتأديب بسبب الغش إحالة 10 طلاب بـ"آداب الزقازيق" للتأديب بسبب الغش
قرر الدكتور عماد مخيمر وكيل كلية الآداب جامعة الزقازيق، إحالة 10 طلاب إلى مجلس تأديب، ذلك لإثارتهم الشغب خلال الامتحانات فى لمحاولة الغش.

وقال "مخيمر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أعمال الامتحانات انتهت اليوم الثلاثاء بجميع الشعب، وأنها سارت فى هدوء دون أى مشكلات. مضيفا، أنه يدرس تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى فى المواد التى تسمح بذلك، بغرض التصدى للغش وكذلك ضمان دقة التصحيح.


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