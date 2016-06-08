بالصور.. محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماعا لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بحضور "محمد الصيرة" السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المصالح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، ومديرية الطرق، وبرنامج مشروعك.

وبحث محافظ كفر الشيخ تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع البرنامج الزمنى لتنفيذها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض لمتابعتها ميدانيا على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وشدد على الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات قبل نهاية السنة المالية الحالية.

كما كلف المحافظ بسرعة رفع ناتج الحفر لبحيرة البرلس وتحديد سعر بيع المتر بـ2.5 جنيه لأقل من 50 مترا مكعبا، وفيما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعر المتر من ناتج التكريك جنيهين فقط.

كما كلف المحافظ بحصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واستيفاء الإجراءات مع تنفيذ الإزالة الفورية، وتفعيل القانون، كما شدد على تحصيل المستحقات المالية للدولة.

وشدد المحافظ بالانتهاء من أعمال تنفيذ كورنيش النيل بمدينة فوة، وشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم، ومتحف كفر الشيخ الإقليمى والمجمع الثقافى، وأعمال الصرف الصحى بحوض ميت يزيد.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه يؤمن بسياسة الثواب والعقاب فى إدارة العمل، قائلا "أرجوكم الصالح العام ولا تتركوا المجال لتعطيل القضايا العامة واحتياجات المواطنين وحقهم فى الحصول على الخدمات".

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديرى المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المجزر الآلى فى حى سخا

>