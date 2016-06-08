بالفيديو والصور.. هيئة الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على الصيدليات بكفر الشيخ

شنت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ برئاسة العميد خالد جلال، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على الصيدليات بنطاق المحافظة بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ومديرية التموين ، وإدارة تفتيش الصيادلة، بمديرية الشئون الصحية كفرالشيخ، للتأكد من توافر الأدوية للمواطنين بالأسعار المحددة بعد صدور القرارات الأخيرة بزيادة أسعار بعض الأدوية، وذلك لرصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

وتمكنت الحملة من رصد عدد من المخالفات منها مزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة، وبيع أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع أدوية تأمين صحى غير مصرح بها، وتحريز أدوية مهربة، ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، تحريز عينات مجانية، وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

كما تمكنت الحملة من ضبط بيع أدوية وعقاقير غير مصرح بتداولها فى الصيدليات العامة، وتحرير محاضر عدم تواجد المدير المسئول أو من ينوب عنه من تشميع وغلق إحدى الصيدليات لكونها تمارس العمل بالرغم من صدور قرار لها من إدارة الصيدلة بالغلق، بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفة الرسم الهندسى لإحدى الصيدليات.

من جانبه، قال العميد خالد جلال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، إن تلك الحملة تتزامن مع حملات أخرى على مستوى المحافظة، وذلك بتوجيهات اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فى رفع المعاناة عن المواطنين، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم .

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