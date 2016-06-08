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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج العقرب اهتمامك الزائد بالصعيد المهنى يجعلك تفقد الكثير من المتعة بحياتك اليومية العادية.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج العقرب فى حالة توتر مستمر منذ فترة فعصبيتك دائما تزيد الأمور تعقيدا، عليك أن تحتوى شريكك لكى تعود الرومانسية والهدوء لعلاقتكما.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب عليك ان تهتم بحالتك الصحية فلا تتناول العقاقير الطبية دون استشارة طبيب، وتناول الينسون أو البابونج او النعناع لضمان صحة افضل لمعدتك، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك ان تقضى المزيد من الوقت مع اصدقائك المقربين لك من اجل تحسن حالتك المزاجية المتوترة.
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مصر 365

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