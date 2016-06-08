برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>لمواليد برج العقرب اهتمامك الزائد بالصعيد المهنى يجعلك تفقد الكثير من المتعة بحياتك اليومية العادية.>حياة برج العقرب فى حالة توتر مستمر منذ فترة فعصبيتك دائما تزيد الأمور تعقيدا، عليك أن تحتوى شريكك لكى تعود الرومانسية والهدوء لعلاقتكما.>لمواليد برج العقرب عليك ان تهتم بحالتك الصحية فلا تتناول العقاقير الطبية دون استشارة طبيب، وتناول الينسون أو البابونج او النعناع لضمان صحة افضل لمعدتك، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك ان تقضى المزيد من الوقت مع اصدقائك المقربين لك من اجل تحسن حالتك المزاجية المتوترة.