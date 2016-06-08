برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>لمواليد برج الجدى عليك أن تكون حذرا بنسبة كبيرة، فالصراعات التى تحيطك فى مجال العمل من الممكن ان تؤثر عليك سلبا، فعصبيتك تضعك دائما محك للاتهام من قبل المحيطين بك. على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الجدى العاطفية هادئة لحد كبير، عليك أن تنتهز هذه الفرصة وتعيش أجواء ممتعة مع شريكك لكن تخلص أولا من "الغيرة" الزائدة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى تحتاج للكثير من الاهتمام، فعسر الهضم الذى تعانى منه منذ فترة فعليك أن تبتعد تماما عن تناول المأكولات ذات التوابل الذائدة والدهون، وابتعد عن القهوة والمشروبات الغازية التدخين. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك ستتعرض لعدد من الضغوط الفترة المقبلة فعليك ان تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار حتى اذا كان بسيط، وستكتشف حقيقة الكثير ممن حولك، وهذا قد يسبب لك صدمة.

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شبكةعيونالإخبارية

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