أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 8/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الجدى عليك أن تكون حذرا بنسبة كبيرة، فالصراعات التى تحيطك فى مجال العمل من الممكن ان تؤثر عليك سلبا، فعصبيتك تضعك دائما محك للاتهام من قبل المحيطين بك.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الجدى العاطفية هادئة لحد كبير، عليك أن تنتهز هذه الفرصة وتعيش أجواء ممتعة مع شريكك لكن تخلص أولا من "الغيرة" الزائدة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى تحتاج للكثير من الاهتمام، فعسر الهضم الذى تعانى منه منذ فترة فعليك أن تبتعد تماما عن تناول المأكولات ذات التوابل الذائدة والدهون، وابتعد عن القهوة والمشروبات الغازية التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى انك ستتعرض لعدد من الضغوط الفترة المقبلة فعليك ان تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار حتى اذا كان بسيط، وستكتشف حقيقة الكثير ممن حولك، وهذا قد يسبب لك صدمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى