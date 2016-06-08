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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/6 /2016

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/6 /2016 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8/6 /2016

على الصعيد المهنى:


>تجيد التعامل مع العمليات الحسابية المعقدة، لذلك ستجد نفسك بارعاً فى الانتهاء سريعاً من مهام يراها البعض مُرهقة، بينما تراها أنت من المهام المحفزة التى تشجعك على استكمال مهامك العملية بطاقة و ذهن حاضر، الترقيات ستصلك قريباً وستجد نفسك على أعقاب تولى منصب مهم.

على الصعيد العاطفى:


>هدية مميزة من شخص مجهول تقلب يومك رأسك على عقب وتحتاج إلى استرجاع الكثير من ذكرياتك لمعرفة هوية صاحب الهدية، مجموعة من الألغاز تواجهك هذه الفترة تحاول فك شفرتها بالتفكير المتواصل، لذلك تنعزل عن معظم الأصدقاء المقربين وتسترشد بحدسك الداخلى وتحاول تنسيقه مع صوت العقل.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>التزم بالقرارات التى اتخذتها من قبل بشأن عدد من المشكلات الصحية التى تعانى منها منذ فترة، التواجد فى أماكن الازدحام تزيد من فرص إصابتك بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، تحتاج إلى تقوية جهازك المناعة و تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن تسيطر عليه حالة من التفكير العميق فى كثير من المشكلات الشخصية التى تنتهى بهدية من شخص مجهول، تحول مسار التفكير فى رأسه حتى يتحول إلى طاحونة من الأفكار تحاول توصيل جميع الطرق ببعضها البعض، وخلل بسيط فى الحالة الصحية.
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مصر 365

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