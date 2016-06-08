برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>هناك جو من التوتر فى مكان عملك. قد يكون راجعا إلى خسائر فادحة تكبدها وبما أنك لست مسؤولاً بأى شكل من الأشكال عنها لا تسمح لنفسك أن تنجرف فى دوامة الطاقة السلبية وحاول أن تحفز زملائك الذين ضربتهم هذه الموجة من الأفكار السلبية. على الصعيد العاطفي:

>توقف تحليل علاقاتك واخرج للحصول على جرعة تحتاجها مع شريك من الاسترخاء والمتعة والمرح، اليوم مثالى للحفلات فأنت فى كامل سحرك وتستمع بالحضور والبديهة السريعة. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الإجهاد العقلى والصداع الناتج عن التوتر لديك سببا الكثير من المشاكل الصحية لك خلال الأسبوع الماضى، ورغم أن الظروف الخارجية لم تتغير بشكل ملحوظ إلا أن انخفاضًا ملحوظًا فى مستوى الإجهاد العقلى لديك يجعل صحتك تتحسن. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تقع على عاتقك الكثير من الأعباء المزعجة والثقيلة والتى تجعلك تشعر بالظلم والاستغلال فحاول أن ترتب أوراقك ولا تخف من أن تقول لا لبعض المهام التى لا تخصك وتجعلك تشعر بالظلم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365