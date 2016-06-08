برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>أولئك الذين يشاركون فى قطاعات الخدمات من المتوقع أن تحدث زيادة فى دخلهم. تشعر أن عبء العمل كالجبل عليك حتى منتصف النهار ولن يهدأ بحلول نهاية اليوم وهو ما يجعلك تشعر بالاستفزاز والغضب فحاول أن تتحكم فى أعصابك. على الصعيد العاطفي:

>سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب لشريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية. وبشكل خاص الالتزامات المهنية التى تأكل معظم وقتك الآن. تأكد من توصيل مشاعرك لشريك حياتك وسوف تجده أكثر تفهما مما كنت تعتقد. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم. وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاجك مرحا وايجابيا، ولكن هذا هو الشيء الذى عليك القيام به. لا تختار الأنشطة الانفرادية اليوم. بدلا من ذلك، اطلب من صديق قديم أن يكون بصحبتك أو اذهب أنت لزيارته، وعالج نفسك بكتاب جيد أو فيلم جيد وامنح نفسك بعض الاسترخاء. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم مثالى للبدء فى برنامج أو نشاط جديد إذا كان لديك خطط مؤجلة ابدأ فيها الآن فهذا الأمر سيكون ناجحًا لأبعد حد خاصة أنك ممتلئ بالحماس وتركيزك فى قمته.

شبكةعيونالإخبارية

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