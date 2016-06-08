أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>أولئك الذين يشاركون فى قطاعات الخدمات من المتوقع أن تحدث زيادة فى دخلهم. تشعر أن عبء العمل كالجبل عليك حتى منتصف النهار ولن يهدأ بحلول نهاية اليوم وهو ما يجعلك تشعر بالاستفزاز والغضب فحاول أن تتحكم فى أعصابك.

على الصعيد العاطفي:


>سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب لشريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية. وبشكل خاص الالتزامات المهنية التى تأكل معظم وقتك الآن. تأكد من توصيل مشاعرك لشريك حياتك وسوف تجده أكثر تفهما مما كنت تعتقد.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم. وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاجك مرحا وايجابيا، ولكن هذا هو الشيء الذى عليك القيام به. لا تختار الأنشطة الانفرادية اليوم. بدلا من ذلك، اطلب من صديق قديم أن يكون بصحبتك أو اذهب أنت لزيارته، وعالج نفسك بكتاب جيد أو فيلم جيد وامنح نفسك بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>اليوم مثالى للبدء فى برنامج أو نشاط جديد إذا كان لديك خطط مؤجلة ابدأ فيها الآن فهذا الأمر سيكون ناجحًا لأبعد حد خاصة أنك ممتلئ بالحماس وتركيزك فى قمته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى