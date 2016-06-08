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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 8/6 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>الأيام ستجبرك على اختيار طريق بعينه، لن يدوم التفكير فى الاحتمالات معك طويلاً، ستجد نفسك مضطر أن تتعامل مع مواقف مهنية بعينها تغير كثيراً من طبيعتك، وتجعلك أكثر مرونة وقدرة على تحمل تصرفات الآخرين دون أن تظهر على وجهك علامات الامتعاض، الوقت سيكون لصالحك وستكتسب خبرات كثيرة.

على الصعيد العاطفى:


>الفراغ العاطفى لا يعرف طريقه إلى قلبك، فأنت دائماً تبحث عن الحب بأى طريقة، وربما تكون الطريقة التى تتعلق بالشهوة و الجنس هى الأقرب بالنسبة لك، الأوضاع الاجتماعية تجبرك على عدم خوض علاقات كثيرة حتى لا تكون فى موضع شبهة، فأنت من الشخصيات التى تحرص كثيراً على مظهرها الاجتماعى.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تعيش فترة غير مستقرة صحياً، وتجد أن كثير من أعراض الحساسية و الجيوب الأنفية تعيش معك هذه الفترة، وتضطر لـ الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات وتجد نفسك فى حاجة إلى التزام السرير لفترات طبيرة، فأنت لا تقدر على تحمل هذا الوضع.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:


>يتوقع علماء الفلك أن يعيش مولود الثور فى حالة من الوهج العاطفى الت لا تنطفئ عنده بسبب تعدد علاقاته، وعدم ارتباطه بعلاقة واحدة حقيقية، لكن البحث عن قصة حب حقيقية هى أهم ما يشغل بال مولود الثور فى الفترة الحالية.

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مصر 365

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