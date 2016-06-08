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الدفع بـ10 سيارات إطفاء و"خزانين مياه" لإخماد حريق مصنع أقمشة بأكتوبر

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الدفع بـ10 سيارات إطفاء و"خزانين مياه" لإخماد حريق مصنع أقمشة بأكتوبر الدفع بـ10 سيارات إطفاء و"خزانين مياه" لإخماد حريق مصنع أقمشة بأكتوبر
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء وخزانين مياه سعة 35 طن مياه، لمحاولة إخماد حريق مصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع بأكتوبر، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق


>حريق هائل بمصنع أقمشة فى أكتوبر والإطفاء تحاول السيطرة

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