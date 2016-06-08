إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى

أصيبت سماح أحمد محمود 32 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وبسنت حمدى فتحى 8 سنوات بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد عبده 12 سنة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وسلمى حمدى فتحى10 سنوات بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمدى فتحى الهلالى 45 سنة بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من بورسعيد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من كمين رشيد بالطريق الدولى الساحلى.

هرعت سيارات إسعاف بلطيم إلى مكان الحادث وتعاملت مع المصابين إسعافيا بموقع البلاغ ومن ثم نقلهم إلى مستشفى رشيد المركزى، لتلقى العلاج اللازم.