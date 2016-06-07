الجيش اللبنانى يضبط جهاز تجسس تم إخفاؤه فى منطقة جبلية

أعلن الجيش اللبنانى أنه عثر على جهاز تجسس ومراقبة فى جبليلة بمنطقة جبل الباروك بمحافظة جبل لبنان بوسط البلاد.

وقال بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن قيادة الجيش اللبنانى أن قوة من الجيش ضبطت فى منطقة جبل الباروك، جهاز تجسس ومراقبة مخبأ داخل مجسم صخرى (جسم يشبه الصخور للتمويه) وموصول بمضخم صوت موضوع داخل مجسم مماثل، بالإضافة إلى 3 حقائب تحتوى على أجهزة لتشغيل الجهاز، وقد حضر الخبير العسكرى وعمل على تفكيكه ونقله، وبدأ التحقيق فى الموضوع.

كما أعلن الجيش اللبنانى فى بيان آخر أن قوة عسكرية، أوقفت فى منطقة عرسال اليوم، حافلة صغيرة وضبطت بداخلها عنصرين ينتميان إلى تنظيم داعش الارهابى.

وأوضح البيان أن العنصرين كانا موجودين داخل مخبأ سرى فى السيارة المذكورة، بهدف الانتقال الى مراكز الارهابيين فى جرود بلدة عرسال.