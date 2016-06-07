تزامنا مع تواجد نتنياهو.. رياض المالكى يصل موسكو فى زيارة لمدة يومين

تزامنا مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وصل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبيةً لدعوة وجهها له نظيره الروسى سيرجى لافروف، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وللتباحث فى مخرجات الاجتماع الدولى بشأن المبادرة الفرنسية للسلام فى الشرق الأوسط الذى انعقد فى باريس مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الزيارة تأتى تنسيقا للمواقف ما بين القيادتين الروسية والفلسطينية، وتعزيزا للتشاور المشترك حول المواقف الدولية والإقليمية من المبادرة، وستستمر الزيارة لمدة يومين يلتقى فيها مع مجلس السفراء العرب، إضافة للعديد من اللقاءات مع الصحافة ووسائل الإعلام الروسية.

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