أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تزامنا مع تواجد نتنياهو.. رياض المالكى يصل موسكو فى زيارة لمدة يومين

Google+ Print
تزامنا مع تواجد نتنياهو.. رياض المالكى يصل موسكو فى زيارة لمدة يومين تزامنا مع تواجد نتنياهو.. رياض المالكى يصل موسكو فى زيارة لمدة يومين
تزامنا مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وصل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبيةً لدعوة وجهها له نظيره الروسى سيرجى لافروف، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وللتباحث فى مخرجات الاجتماع الدولى بشأن المبادرة الفرنسية للسلام فى الشرق الأوسط الذى انعقد فى باريس مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الزيارة تأتى تنسيقا للمواقف ما بين القيادتين الروسية والفلسطينية، وتعزيزا للتشاور المشترك حول المواقف الدولية والإقليمية من المبادرة، وستستمر الزيارة لمدة يومين يلتقى فيها مع مجلس السفراء العرب، إضافة للعديد من اللقاءات مع الصحافة ووسائل الإعلام الروسية.


>تل أبيب تجنى ثمار 25 عاما من العلاقات مع الروس..نتانياهو: أبواب روسيا مفتوحة لإسرائيل.. 4 زيارات فى عام واحد تؤكد وصول التبادل التجارى والسياحى والتنسيق الأمنى للقمة..وليبرمان أحد أسباب تحسين العلاقات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365