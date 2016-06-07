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مصرع وإصابة 7 جنود سودانيين على يد ميليشيات مسلحة بشمال دارفور

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مصرع وإصابة 7 جنود سودانيين على يد ميليشيات مسلحة بشمال دارفور مصرع وإصابة 7 جنود سودانيين على يد ميليشيات مسلحة بشمال دارفور
لقى ثلاثة جنود سودانيين مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، فى كمين نصبه ميليشيات مسلحة، بالقرب من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفورغرب السودان.

ونقل موقع "سودان تربيون" الإخبارى، مساء اليوم الثلاثاء، معتمد محلية كتم بشمال دارفور، العميد الركن "آدم عوض الكريم"، إن الميليشيات المسلحة اعترضت طوفا إداريا من القوات المسلحة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح أربعة آخرين تم ترحيلهم إلى مدينة الفاشر".

وأضاف أن محلية كتم، تشهد توترات منذ ثلاثة أسابيع بين القوات المسلحة والقوات شبه النظامية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع فى المحلية، وتعمل على توقيف المتمردين، من خلال ترتيبات وإجراءات تم رفعها للجنة أمن ولاية شمال دارفور للنظر فيها.

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