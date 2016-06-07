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السودان يؤكد حصوله على دعم عربى لرفع العقوبات الأمريكية

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السودان يؤكد حصوله على دعم عربى لرفع العقوبات الأمريكية السودان يؤكد حصوله على دعم عربى لرفع العقوبات الأمريكية
أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها حصلت على دعم عربى واسع لجهودها ومطالبتها برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذى عقد بالقاهرة مؤخرا، بهدف التحضير للقمة العربية المقبلة فى موريتانيا.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية السودانية، عبيد الله محمد، عقب تقديمه تقريرا للنائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، اليوم الثلاثاء حول مشاركته فى الاجتماعات، أن مجلس وزراء الجامعة تناول رفع الحصار الاقتصادى الأحادى الذى تفرضه الولايات المتحدة على السودان، وآثاره على حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا إلى أن الأمر وجد دعما وتفهما عربيا واسعا.

وقال إنه نقل للنائب الأول للبشير، اهتمام الجامعة العربية بعملية دعم السلام والتنمية بالبلاد، التى أصبحت تمثل بندا ثابتا فى اجتماعات المجلس، بجانب مناقشة المجلس إستراتيجية خروج قوات "اليوناميد" من البلاد، وحاجة السودان للدعم العربى فى هذا الصدد، بعد انتفاء أسباب وجود قوات "اليوناميد" بدارفور فى ظل استتباب الأمن والاستقرار الذى تشهده ولايات دارفور-غرب السودان-.

وأضاف عبيد الله، أن اجتماع المجلس تطرق إلى القضية الفلسطينية والمبادرة الفرنسية حولها التى يجرى التداول بشأنها، مشيرا إلى دعوة السودان لوحدة الصف الفلسطينى الداخلى تجاه أى مبادرة قادمة.

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مصر 365