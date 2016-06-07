وزير الخارجية الفرنسى يلتقى وفدا من المجلس المحلى لمدينة حلب

استقبل وزير الشؤون الخارجية، والتنمية الدولية الفرنسى "جون مارك إيرولت" وفدا من المجلس المحلى لمدينة حلب، حيث تم استعراض أخر التطورات فى الأراضى السورية.

وقالت الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن جون مارك ايرولت أكد دعم بلاده لقوى المعارضة المدنية، التى تدير المناطق المحرّرة، منذ أربع سنوات، على الرغم من عمليات القصف التى يشنها النظام.

كما أعرب "إيرولت" عن قلق فرنسا إزاء انتهاكات النظام، وحلفائه لاتفاق وقف الأعمال القتالية، والعرقلة المستمرة لوصول المساعدات الإنسانية.