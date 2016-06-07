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إقبال كبير على معرض أهلاً رمضان خلال أول وثاني أيام رمضان بالأقصر

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جولة لمحافظ الأقصر في معرض اهلاً رمضان

شهد معرض أهلاً رمضان المقام في مدينة الإقصر، إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك.

 وقال بيان لمجلس مدينة الأقصر إن العميد، أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، تفقد معرض ” أهلاً رمضان ” برفقة المهندس ،سامح ناجى صادق، مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية، حيث استمع رئيس المدينة خلال تفقده للمعرض، إلى آراء المواطنين، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن السلع المعروضة .

 وأضاف البيان أن المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، بالتنسيق بين وزارتي ، والتنمية المحلية، واتحاد الغرف التجارية، ضمن توجيهات لإقامة سلسلة من المعارض بالمحافظات، لإتاحة  متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مقارنة بأسعار السوق الحُر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ،حيث يحتوي على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

تابع البيان :”يشمل المعرض كافة السلع الغذائية من( لحوم، دواجن، أسماك، أرز، بقوليات، زيوت، سكر، ومستلزمات رمضان) بأسعار مخفضة عن الاسواق، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وأسعار السلع.

و أوضح البيان أن  في المعرض يشارك نحو 20 شركة، حيث يقام علي مساحة اكثر من 500 متر حيث يقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يصل متوسط سعر كيلو الارز الي 4.5 جنيه ،والفراخ 20 جنيه للكيلو، ولتر الزيت 9.5 جنيه، وكيلو السكر 4.5 جنيه، وكيلو الدقيق 3.5 جنيه، وكيلو المكرونة 1.5، وكيلو البلح 10 جنيه،بالإضافة الي الأسعار المخفضة لياميش رمضان ومنتجات الالبان والعصائر.

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معرض اهلاً رمضان

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جانب من الجولة التفقدية

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جانب من الجولة التفقدية

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