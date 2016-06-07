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مران الأهلي – يول يوقف التدريب لشرح أخطاء اللاعبين.. وتدريب العرضيات لفك تكتلات الداخلية

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مران الأهلي – يول يوقف التدريب لشرح أخطاء اللاعبين.. وتدريب العرضيات لفك تكتلات الداخلية مران الأهلي – يول يوقف التدريب لشرح أخطاء اللاعبين.. وتدريب العرضيات لفك تكتلات الداخلية

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب مارتن يول تبديل موعد مران الفريق يوم الأربعاء ليكون في التاسعة مساء بدلا من العاشرة استعدادا لملاقاة الداخلية.

يأتي ذلك لرغبة الأهلي في السفر مبكرا للإسكندرية استعدادا لملاقاة الداخلية يوم الخميس في إطار الجولة 31 من الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي الذي أقيم يوم الاثنين إيقاف مارتن يول للتقسيمة عدة مران لشرح للاعبين الأخطاء التي يقعون فيها في كيفية التمركز خلال بناء الهجمات وأثناء اعتراضها من الخصم.

كما ركز المدرب الهولندي على تدريب اللاعبين في فقرة خاصة على العرضيات عن طريق إرسال أحمد فتحي وصبري رحيل لها من على طرفي الملعب وذلك لفك تكتلات دفاع الداخلية.

هذا بالإضافة لتألق مؤمن زكريا في التقسيمة على الرغم من خروجه مصابا أثناء المران بسبب بعض الآلام في الكتف لكنه عاد مجددا بعدما وضع رباط طبي وظهر بشكل جيد في المران.

كما كان هناك فقرة خاصة للثلاثي عمرو جمال وسعد سمير وعمرو السولية على الضربات الثابتة.

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