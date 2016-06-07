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مباحث مطار القاهرة تضبط راكبين صينين سرقا ألف دولار من مصرى

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مباحث مطار القاهرة تضبط راكبين صينين سرقا ألف دولار من مصرى مباحث مطار القاهرة تضبط راكبين صينين سرقا ألف دولار من مصرى
تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكبين صينين، لقيامهما بسرقة الف دولار من راكب مصرى على متن الطائرة المصرية القادمة من الإمارات.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة ، أن فور وصول رحلة لطيران الثادمة من أبو ظبى رقم ٩١٥ ، سلم راكب إيرلندى مقطع لقوات الأمن، قام بتصويره على متن الطائرة، يوضح قيام راكبين صينين بسرقة حقيبة راكب مصرى.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من رجال المباحث والفبض على الراكبين ، وبمواجهتما اقرا بالسرقة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة لتحقيق.

وامر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير امن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكبين ،واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.


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