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موجز أخبار البرلمان..نواب يرفعون الكارت الأحمر لوزير التعليم بعد أزمة التسريب

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موجز أخبار البرلمان..نواب يرفعون الكارت الأحمر لوزير التعليم بعد أزمة التسريب موجز أخبار البرلمان..نواب يرفعون الكارت الأحمر لوزير التعليم بعد أزمة التسريب
نشر موقع "برلمانى"، أول وكالة أنباء متخصصة فى أخبار البرلمان فى الشرق الأوسط، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والتقارير والتحقيقات المتنوعة حول العديد من القضايا فى الشارع المصرى والبرلمانى، وذلك فى إطار متابعة العديد من القضايا، وأبرز العناوين والموضوعات التى تناولها الموقع خلال الساعات الماضية.

وفى الوقت الذى تتوقف فيه عقد الجلسات العامة واللجان النوعية فى البرلمان، تستمر أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة هى التى تشغل بال نواب البرلمان على مدار الساعة، حيث استمرت المطالبات بالتحقيق مع وزير التعليم، وكذلك المطالب بإقالته، والتى تبناها بعض النواب.

القضية الثانية المستمرة هى أزمة مشروع الموزانة العامة الجديدة وكيفية توفير البدائل اللازمة لتمويل بنود الموازةن الغير مرضية للعديد من نواب، وخاصة فى قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة.

فيما قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية أن اتفاقية تيران وصنافير، تخضع لبعض الإجراءات الأمنية قبل إرسالها للبرلمان لمناقشتها.

ويقدم "برلمانى" أبرز الأخبار التى نشرها فى هذا الشأن على مدار الساعات الماضية

مجدى العجاتى: اتفاقية "تيران وصنافير" تخضع لترتيبات أمنية قبل إرسالها إلى البرلمان

لجان البرلمان ترفع راية العمل فى رمضان

النائب محمد إسماعيل يتقدم ببيان عاجل بسبب عدم تطبيق منظومة التأمين الصحى

أكمل قرطام: وزارة التعليم تتحمل المسئولية عن استمرار ظاهرة تسريب الامتحانات

"مستقبل وطن" يطالب بإقالة وزير التعليم وسرعة كشف المتورطين فى تسريب الامتحانات

النائب محمد سليم يطالب وزير التعليم بكشف المتورطين فى تسريب امتحانات الثانوية العامة
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>أزمة تسريب الامتحانات.. العرض مستمر
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>عصام عباس: يجب على البرلمان سحب الثقة من وزير التعليم بسبب تسريبات امتحانات الثانوية
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>مقترحات النواب لزيادة موارد الموازنة

جمال عقبى: الحكومة ترسل قانون النقابات العمالية للبرلمان عقب عيد الفطر

سعيد طعيمة: أحمد دومة "غلبان".. وفتح حوار مع الشباب المحبوسين واجب على الدولة

ننشر نص كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولى بجنيف..ألقاها وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان
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