موظف بمركز شباب فاقوس يطعن عضو مجلس إدارة بالسكين لاتهامه بالفساد

يحتجز مستشفى فاقوس العام بالشرقية، المسئول المالى والإدارى بمركز الشباب مصاب بطعنا نافذ فى الصدر، إثر طعن آخر له.

وأكد مصدر مسئول بالمستشفى أن المصاب محمد جمال عبدالفتاح عضو مجلس إدارة بمركز شباب فاقوس، تم إجراء جراحة عاجلة له وحالته مستقرة.

وقال محمد عبدالفتاح لـ"اليوم السابع"، أنه طعن من المتهم "خالد . ا" موظف مالى إدارى بمركز الشباب لمحاولة قتله خلال مروره بالشارع، ذلك بتحريض من أحد المسئولين بسبب خلافات بينهما، موضحا أنه سبق وأن كان تقدم للنيابة الإدارية ضدهما بمستندات عن وقائع فساد مالى وإدارى فى الإدارة.

من جانبه، قرر حسام السخيمى وكيل نيابة فاقوس بحبس المتهم "خالد . ا" 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية رقم 5395/جنح القسم الشروع فى قتل المجنى عليه. وفى ذات السياق قام سباعى عبدالرحمن رئيس مدينة فاقوس، بزيارة المجنى عليه بالمستشفى للاطمئنان عليه، وأكد لـ"اليوم السابع" ، أنه من خير شباب المركز وأن كل فئات المجتمع فى المركز فى حالة استياء لما تعرض له.

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