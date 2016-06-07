رئيس الهيئة الهندسية يتناول الإفطار مع العاملين بمشروع أنفاق الإسماعيلية

قام اللواء أركان حرب، كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزيارة تفقدية لمشروع انفاق الإسماعيلية، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وحرص الوزير على تناول الافطار وسط العاملين، بحضور اللواء أحمد فودة مدير مشروعات الانفاق، وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد، ومحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت، والخبراء الألمان، والمشرفين على العمل بالمشروع.

وكان العاملين بالمشروع احتفلوا أول أمس، بإطلاق اشارة بدء التشغيل التجريبي للحفر، وتمكنوا اليوم من تركيب أول قطعة خرسانية بمدخل النفق، حيث كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شركتي بتروجت وكونكورد، بتكوين تحالـف لتنفيذ نفقين للسيارات، إضافة إلى نفق للسكك الحديديـة، أسفــل قناة السويس، وذلك بهدف ربط سيناء وشرق القناة بالوادى والدلتا، ولتسهيل حركة العبور، من وإلى سيناء، وإحداث التنمية الحقيقية والمنشودة لتلك المنطقة، بالتوازى مع ما يجرى تنفيذه من أعمال تنمية غرب خليج السويس، وشرق التفريعة ببورسعيد.

و أكد الوزير، أن جميع الأعمال الإنشائية اللازمة لتجهيز مدخل نفق قناة السويس بالإسماعيلية، أنتهت بنسبة 100%، والخاصة بأعمال الحوائط الخرسانية والأرضيات والمداخل.

> وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا تركيب الحلقات الخرسانية لرفع ماكينة الحفر الألمانية للأمام، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر الفعلية في أول أيام شهر رمضان المبارك، موكدًا أن العمل حاليًا يسبق المعدل الزمني المستهدف للمشروع.

وأوضح أنه خلال فترة قصيرة سيكون العمل منتظم بـ عدد”2″ من ماكينات الحفر، على أن يتم تشغيل 4 ماكينات، خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع أن شركتى كونكورد وبتروجيت، مسؤلين عن العمل بمشروع انفاق الإسماعيلية فيما تتولى العمل بأنفاق بورسعيد، شركتى أواسكوم والمقاولون العرب، وهذه الشركات من أفضل الشركات المصرية، التي يمكن الإعتماد عليهم في تنفيذ الأنفاق بشكل جيد، ويصل طول نفق الإسماعيلية إلى 13 كيلو متر، ومن المنتظر أن يمر النفق أسفل مجرى قناة السويس الرئيسي، والمجرى الجديد، على عمق 40 متر من منسوب قاع القناة.