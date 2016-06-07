الري لـ«ONA»: انخفاض منسوب المياه 30% لانقطاع الفيضان

كتب – رضا عبد الحميد

قال المهندس أحمد أبو زينه، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظتي القاهرة والجيزة، إنَّه من المقرر خلال الفترة المقبلة انخفاض مناسيب المياه بمحافظات الجمهورية، إلى 30% خلال شهري يونيو ويوليو، نظرًا لانقطاع الفيضان خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أبو زينه في تصريحاتٍ لـ«ONA»، الثلاثاء، أنَّ توعية المواطنين أهم التحديات التي تواجه الوزارة من خلال مكافحة التعدي على نهر النيل وإلقاء المخلفات بالنهر، مؤكدًا أنَّ السلوم المواطنين عامل هام في الحفاظ على منظومة الري بمصر.

وأشار إلى أنَّ مخزون مصر من المياه جيد خلال الـ5 أشهر المقبلة، موضحًا أنَّ بحيرة ناصر تشكل خزانًا مناسبًا لري الأراضي الزراعية خلال الفترات المقبلة.

وتابع:” شكاوى المواطنين ضئيلة الخاصة بمعاناة المزارعين من الري، ونحاول قدر الإمكان مكافحة أي تعدي يظهر على نهر النيل”.