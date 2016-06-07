نصائح غذائية لتجنب نقص كثافة عظامك فى رمضان.. أهما تناول الألبان والخضروات

لا يستطيع أحد إنكار الفوائد الصحية الكثيرة التى نتمتع بها بسبب شهر رمضان ونتيجة لفوائد الصيام مثل الحماية من الأمراض المتعددة وانتظام عمليات التمثيل الغذائى، ولكن هناك مشكلات أخرى تحدث فى الجسم بسبب نقص بعض العناصر ومن هذه المشكلات هو نقص كثافة العظام.

أكد الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، أن العظام هى الهيكل الداعم الرئيسى لجسم الإنسان يختزن به الكالسيوم لتعزيز الكثافة العظمية، ولأن الصيام ينتج عنه فقد فى الوزن فانه ينتج عنه خفض فى دهون الجسم وينتج عنه ايضا نقص فى كمية الكالسيوم الموجودة فى العظام فقد يؤدى ذلك لنقص كثافة عظام الجسم".

>وقال الدكتور أسامة فكرى تعتبر الألبان من العناصر الغذائية المهمة للفرد منذ ولادته، وللتغلب على مشكلة خسران الكالسيوم من الجسم بسبب الصيام، يفضل أن نزيد كميات هذه المنتجات التى نتناولها يوميا لتعويض هذا النقص، مثل منتجات الألبان، وتشمل: الحليب، اللبن الرايب ، الزبادى، القشدة، وكل أنواع الأجبان ولكن قليلة الملح .

وأضاف يكتمل عمل الكالسيوم بالبروتين الذى يساعد على بناء العضلات للحفاظ على قوة العظام، وحتى نصل لتعويض مناسب لما نخسره من كالسيوم ونقص فى كثافة العظام، لابد من ممارسة بعض الحركات المنتظمة بعد الإفطار مثل "صلاة التراويح" أو ممارسة الرياضة الخفيفة، بالإضافة إلى إدخال منتجات الألبان بين وجباتنا بصورة أكثر من الأول.

وأضاف أن الإهمال وعدم تعويض العظام بكمية الكالسيوم التى تم فقدها يؤدى إلى التعرض لمشكلات هشاشة العظام ونصبح أكثر عرضة الكسر ، وهو ما يجعلنا نزيد من كمية منتجات الألبان بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه خلال وقت الإفطار نظرا لاحتوائهم على الفيتامينات والمعادن اللازمة لعملية تكوين العظام وتحسين كثافة العظام.

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