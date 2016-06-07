دراسة: الأطفال المولودون بعد 41 أسبوعا يتمتعون بمستويات ذكاء أعلى

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يولدون بعد 41 أسبوعا من الحمل يتمتعون بمستويات أعلى من القدرة المعرفية والذكاء فى المدرسة، ولكنهم يعانون من انخفاض فى الأداء البدنى، مقارنة مع الأطفال الذين ولدوا بعد مرور 39 أو 40 أسبوعاً فقط.

وخلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة "JAMA" قسم طب الأطفال، وجد الباحثون أن الأطفال المولودين خلال 41 أسبوع من الحمل يتمتعون بصحة جيدة ويتميزون بارتفاع الأداء الإدراكى عند البلوغ.

ولكن توصل الباحثون فى مجمل أبحاثهم إلى أن الأطفال الذين يولدون فى وقت متأخر بعد 41 أسبوع قد يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات الصحية فى وقت الولادة.

وبعد تحليل بيانات سجلات أكثر من 1.4 مليون طفل فى ولاية فلوريدا، وجد الباحث ديفيد فيجليو، من جامعة نورث ويسترن فى إيفانستون، أن الأطفال الذين ولدوا فى الأسبوع 41، كانوا يتميزون بارتفاع متوسط درجات الاختبار فى المدارس الابتدائية والمتوسطة، ولديهم فرصة أكبر ليصنفوا ضمن عداد الموهوبين بنسبة 3%.

وأضاف الباحثون أن الأطفال الذين يولدون فى وقت متأخر غالبا ما تكون أمهاتهم أكثر عرضة لحدوث ظروف غير طبيعية عند الولادة ويتعرضون لمشاكل بدنية خلال مرحلة الطفولة.

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