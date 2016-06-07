محافظ شمال سيناء يكرم الطالب صاحب عبارة ” أمى ماتت ومات معها كل شئ “

كرم محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، الطالب “ اسامة احمد حماد ” 11 عامًا من مدرسة الشاطئ الابتدائية بالشيخ زويد، فى ديوان عام المحافظة بحضور، الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية و التعليم ،و حسن صقر مدير ادارة الشيخ زويد التعليمية، وعدد من الشخصيات العامة ، و ذلك بعد محاولات عديدة لاقناع الطالب و اسرته بحضور التكريم .

> جاء ذلك، بعد أن انشرت بصفحات مواقع الانترنت صورة ورقة الاجابة الخاصة به، فى امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى بادارة الشيخ زويد التعليمية ، حيث جاء فى سؤال التعبير ” للام فضل كبير على ابنائها أكتب فى هذا الموضوع موضحاً فضل الأم عليك وواجبك نحوها ”

وكانت إجابة الطالب ” أمى ماتت ومات معها كل شىء ” وقام ،خالد عبد الرؤوف، معلم المادة بمدرسة الشاطئ الابتدائية ، بكتابة تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،مرفقة بصورة لورقة الاجابة أثناء تصحيح امتحان الصف الخامس،وفوجئنا بتلميذ يكتب هذه الكلمات المعبره، بعدما أجهش في البكاء أثناء الامتحان علي أمه التي ماتت رحمها الله (في نظرك كم درجه يستحق )

> و يشار الى ان الطالب والدة الطالب توفت العام 2011 وفاة طبيعية ، و أنه ابن لأب معاق كان يعمل فى تصليح ماكينات الري ، وتعمل أسرته فى قطاع الزراعة بساحل الشيخ زويد.

وقال مواطنون إن طلاب المدارس فى الشيخ زويد و رفح يعيشون ظروفًا إنسانية شاقة، تتمثل فى الأخطار التى يتعرضون لها ،عند انتقالهم للمدارس بسبب الانفجارات و الأعيرة النارية ، كما أن مدارس عديدة تضررت إثر الاحداث ، و نزح المئات من الطلاب من الشيخ زويد و رفح مع أسرهم الى العريش بسبب الظروف الأمنية مما يتطلب رعاية شاملة لهم و لأسرهم ، حيث قتل و أصيب طلاب مدارس ومعلمين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.