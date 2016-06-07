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المتحدث باسم التربية والتعليم: شائعات تسريب امتحان الإنجليزية باءت بالفشل‎

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المتحدث باسم التربية والتعليم: شائعات تسريب امتحان الإنجليزية باءت بالفشل‎ المتحدث باسم التربية والتعليم: شائعات تسريب امتحان الإنجليزية باءت بالفشل‎

بشير حسن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن، إنه لم يتم تسريب امتحان وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وأن كل الشائعات التي تردد عبر تسريب الامتحانات باءت بالفشل.

وأضاف حسن خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه: “يجب علينا ألا ننساق وراء هذه الشائعات لأنه لم يتم تسريب أي جزء من مادة اللغة الإنجليزية”.

وتابع حسن، أن وزارة التربية والتعليم أحالت 12 موظفًا من الوزارة للنيابة بخصوص أزمة تسريب امتحان مادة اللغة الدينية، وأن الوزارة في انتظار ما ستسفر عن هذه التحقيقات.

وأوضح حسن أن ما يجري حاليًا من تحدي للدولة لا يقل خطورة عن ما يجري في سيناء، متابعًا أن من يدير صفحات تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج مصر، قائلاً: “الوزارة ستتخذ آليات جديدة للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات”.

وأشار حسن إلى أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تلقت اليوم، عينات عشوائية من إجابات طلبة الثانوية العامة بخصوص المادة التي تم التسريب فيها بناءً على طلب رئيس المهندس شريف إسماعيل، إلا أنها لم تثبت تتطابق بعض اللجان.

 

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