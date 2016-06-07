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وكيل لجنة التعليم: اقترحنا التشويش على اللجان أثناء الامتحانات لمواجهة الغش

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وكيل لجنة التعليم: اقترحنا التشويش على اللجان أثناء الامتحانات لمواجهة الغش وكيل لجنة التعليم: اقترحنا التشويش على اللجان أثناء الامتحانات لمواجهة الغش
قال عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم، إن اللجنة اقترحت التشويش على لجان الثانوية العامة اثناء الامتحان، لمنع ظاهرة الغش الالكترونى وكذلك القضاء على ظاهرة التسريب، لافتا إلى أنه رد على اللجنة بأن القانون لا يسمح بتنفيذ ذلك فى الوقت الراهن.

وأضاف برعى لـ "اليوم السابع" أن اللجنة تسن تشريع لاتاحة التشويش على لجان الامتحانات ومحاصرة محاولات الغش الالكترونى بكل أشكالها، لافتا إلى أن اللجنة تدرس حلول كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم السماح بتكرارها فى الأعوام القادمة.

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