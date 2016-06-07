من هو محمد العلماء شخصية العام الإسلامية؟

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقران الكريم خلال مؤتمر صحفي في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي مساء اليوم وتزامنا مع افتتاح فعاليات الدورة العشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم – رحمه الله) عن اختيار فضيلة العلامة الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الرحمن سلطان العلماء شخصية العام الإسلامية للدورة العشرين.

وذكر سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي ومؤسس الجائزة رعاه الله بارك اختيار الشخصية الإسلامية.

وذكر بوملحه ان اختيار العلامة الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الرحمن سلطان العلماء جاء لما قدمه من علم واعمال خيرية ونفع للناس حيث ولد فضيلته عام 1340هـ الموافق 1920م، وختم القرآن الكريم في الكتّاب، ثم درس على يد والده العالم الرباني المتبحر سماحة الشيخ الإمام عبدالرحمن بن يوسف الملقب بسلطان العلماء، وتخرّج به عالماً متضلّعاً في العلوم الشرعية والعربية، ثم رحل إلى الهند، فالأزهر لإشباع نهمه في العلم وإكمال دراسته، وبعد رجوعه قام بالتدريس في عهد والده في المدرسة الرحمانية التي أسسها والده.

> توفّي والده في عام 1360هـ، فكان خير خلف لخير سلف، وتخرج على يديه مئات من أهل العلم الفضلاء، والآلاف من طلاب العلم، فقاموا بنشر العلم والسُّنة المحمدية في الأقطار، ومع اشتغاله بالتدريس فقد خصّص عصر كل يوم لاستقبال الناس وحلّ مشكلاتهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفتاءاتهم، فكان مجلسه دائماً عامراً بالناس.

سعى الشيخ محمد علي في مشاريع خيرية كثيرة، فبنى العديد من المساجد والمدارس والكلّيات والمستشفيات ودور القرآن الكريم، وأسهم في تمديد عدد من الطرق، وكانت له يدٌ في كثير مما ينفع المحتاجين، وجاوزت تلك المشاريع الخيرية المبرورة المئتي (200) مشروع.

ألف الشيخ، حفظه الله، الكثير من الكتب القيمة التي جاوزت السبعين مؤلفاً، ما بين مطوّل ومتوسط ومختصر، ومنها: صفوة العرفان في تفسير القرآن، وشرح الأربعين النووية، وغاية المأمول في سيرة الحبيب الرسول، وشرح رياض الصالحين، ولب اللباب، وطريق السعادة والسداد، وغير ذلك.

>