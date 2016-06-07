للحوامل.. تعرفى على أسباب حدوث النزيف بعد الولادة

الولادة وكل الأمور المرتبطة بها تشغل حيزا كبيرا من تفكير النساء وبالأخص الحوامل، وهناك الكثير من المخاوف الصحية التى تخشى بعض السيدات منها مثل إمكانية النزيف بعد الولادة، وأرسلت قارئة تسأل، ما هى أبرز أسباب حدوث نزيف بعد الولادة؟

ويجيب على هذا السؤال الدكتور أسامة صلاح، استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء للولادة، موضحا أن النزيف بعد الولادة أمر محتمل ويصيب بعض السيدات الحوامل بالفعل، نتيجة إصابة المرأة بعدم انقباض عضلة الرحم وحدزث ارتخاء شديد بها، ما يخلف نزيفا دمويا.

ويتابع استشارى أمراض النساء والولادة حديثه مشيرا إلى أن أغلب الحالات التى ترتفع لديها احتمالات النزيف بعد الولادة، هى حالات خاصة وتعانى بشكل خاص من أعراض معينة، لذا لا داع للقلق البالغ الذى يصيب بعض السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل من هذا العرض.

ويضيف الدكتور أسامة صلاح أن من أبرز العوامل التى ترفع خطر إصابة السيدات بالنزيف بعد الولادة:

إصابة المرأة بأورام ليفية فى الرحم يرفع من فرص النزيف

>عدم انقباض الرحم مرة أخرى بعد الولادة فى بعض الحالات

>معاناة المرأة من سيولة عالية بالدم نتيجة تناول أدوية للسيولة أو لسبب مرضى:_

>حدوث تمزقات بعنق الرحم لدى بعض السيدات يرفع فرص إصابتهن بالنزيف أيضا

>وجود بقايا كم مشيمة الطفل فى البطن

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