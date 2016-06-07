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للمرّة الأولى منذ 30 سنة…أفراد فرقة “ABBA” الأربعة يُغنون معًا

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للمرّة الأولى منذ 30 سنة…أفراد فرقة “ABBA” الأربعة يُغنون معًا للمرّة الأولى منذ 30 سنة…أفراد فرقة “ABBA” الأربعة يُغنون معًا

فرقة “ABBA”

قدّمت فرقة ABBA السويديّة عرضًا مميّزًا جمع أعضاء الفرقة الأربعة للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثين سنة وذلك في فندق Berns في ستوكهولم يوم الأحد الفائت.

وانتظر معجبو الفرقة الشهيرة شمل اللقاء هذا منذ فترةٍ طويلةٍ لكنّه لم يحدث إلاّ بمناسبة الذكرى الخمسين للقاء الأول بين عضويين من الفرقة هما بيورن ألفيس وبيني أندرسون. وقدّمت أجنيتا وآني فريد منفردتين أغنيّة “Me and I” التي اشتهرت كثيرًا في العام 1980 قبل أن ينضم إليهما بيورن وبيني ليغنوا سويًا للمرّة الأولى منذ انفصال الفرقة في العام 1982.

وكان جميع أعضاء الفرقة قد رفضوا الغناء سويًا من جديد بالرغم من انتشار خبر إعطائهم مليار دولار مقابل الغناء من جديد بعد النجاح الكبير الذي حقّقه فيلم “Mama Mia” الذي يتضمّن أجمل أغنيات الفرقة.

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