حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 8 يونيو 2016 مع ماغي فرح abraj today

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تسير بعض الأمور بشكل تراجعي حتى الأول من الشهر المقبل، ما قد يتسبب ببعض الالتباس وسوء التفاهم في حياتك المهنية

عاطفياً: أخذ الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك يؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكما

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل

برج الثور

مهنياً: الابتعاد عن المشكلات يساعدك على التركيز أفضل، فحافظ على هذه الوتيرة من الهدوء وراحة البال أطول مدة ممكنة

عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد ينزعج الشريك ويقرر الابتعاد عنك كي تستعيد الأمور مجراها الطبيعي

صحياً: تكثر الرحلات في فصل الصيف، ولا سيما تلك في أحضان الطبيعة التي تحث على المشي، فشارك فيها

برج الجوزاء

مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل والتسويف في أعمالك وشؤونك المادية بسبب تراجع الوضع المادي بعض الشيء حتى آخر الشهر

عاطفياً: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة

صحياً: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة

برج السرطان

مهنياً: قد يعاكسك هذا اليوم بعض الشيء، ولكن مع ذلك يسطع نجمك ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً على الصعيد المهني

عاطفياً: تشتدّ الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك

صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

برج الأسد

مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وسوء التفاهم في محيطك المهني، وتبدو شديد الحساسية أو تميل إلى بعض العزلة

عاطفياً: يتفهمك الآخرون بعد ما عانيته مع الشريك، فتتبدل أمورك ونظرتك كما بعض القناعات، وتحاول البناء مجدداً ولكن على أسس متينة

صحياً: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق

برج العذراء

مهنياً: قد يشير هذا اليوم إلى بعض التردد والعرقلة في مجال عملك، وتبدو مراوحاً مكانك غير قادر على إنجاح بعض المفاوضات والحوارات

عاطفياً: تسبّب لك علاقتك بالشريك انزعاجاً وإرباكاً إلا أن الأمور تتحسن لاحقاً وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية

صحياً: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقاً التخلص منها بسهولة

برج الميزان

مهنياً: قد تواجه هذا اليوم بعض عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك في حالة من القلق الدائم

عاطفياً: اختر شريكك بعناية وابتعد عن العلاقات السطحية لأنها تسبب لك المشكلات، يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب

صحياً: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جداً

برج العقرب

مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية

عاطفياً: إهمالك الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه، وحاول أن تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه

صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

برج القوس

مهنياً: تدفعك التسرعات نحو المجهول، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر

عاطفياً: يعاملك الشريك بليونة وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تواجه أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب مهما كانت كبيرة أو عويصة

صحياً: حاول أن تستيقظ باكراً وتمارس رياضة المشي وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل

برج الجدي

مهنياً: أنصح لك إنهاء الأعمال الملحّة والصعبة وعدم تأجيلها الى وقت آخر، فقد تنقلب المعطيات ضدك وتتعقد الاعمال

عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أن الشريك اقتنع بوجهة نظرك واعتبرها صائبة ومنطقية

صحياً: قد يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي

برج الدلو

مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال

عاطفياً: يطرأ ما قد يعزّز أوضاع الشريك أو يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة وتمتينها

صحياً: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها

برج الحوت

مهنياً: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة

عاطفياً: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة

صحياً: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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