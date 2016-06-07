غدًا..جنايات القاهرة تنظر قضية أحداث الوراق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عنف الوراق”.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين وعددهم 4، في 23 فبراير 2015، بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب إحدى وسائلها، لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن، بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية، مملوكة لوزارة الداخلية، كما أحرزت سلاحًا ناريًا، و طلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص .