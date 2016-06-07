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عامل ينهى حياة والده وقت الإفطار بسبب 150 جنيها فاتورة مياه بالشرقية

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عامل ينهى حياة والده وقت الإفطار بسبب 150 جنيها فاتورة مياه بالشرقية عامل ينهى حياة والده وقت الإفطار بسبب 150 جنيها فاتورة مياه بالشرقية
"قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى علىّ حجر".. لسان حال جريمة قتل بالشرقية، تعدى خلالها عامل على والده أثناء الإفطار، بسلاح أبيض لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وأصيب شقيقيه بسبب 150 جنيهًا فاتورة مياه.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بوصول "العربى.ا" 68 سنة، موظف بالمعاش، ونجليه "محمد" و"حسين" مصابين بجروح نافذة بمستشفى منيا القمح العام، وتوفى الوالد متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى، ونقل نجليه إلى مستشفى الأحرار لاستكمال علاجهم.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث منيا القمح، تعدى "أحمد العربى" 48 سنة، عامل، على والده وشقيقيه، بسبب الخلاف على دفع 150 جنيهًا، قيمة فاتورة مياه فى عداد مشترك بينهم، أدى إلى نشوب مشادة بينهم أثناء الإفطار تعدى خلالها العامل على والده وشقيقه بـ"منجل" زراعى.

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