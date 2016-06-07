أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 16 جنديا ليبيا خلال اشتباكات ببنغازى

لقى ثلاثة جنود من قوات الجيش الليبى مصرعهم وأصيب 13 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحورى الصابرى والغربى ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثامين ثلاثة جنود من قوات الجيش و13 جريحا جراء الاشتباكات ببنغازى.

وأضافت أن الجثامين عرضت على الطب الشرعى والذى صرح بدفنها، لافتة إلى أن الجرحى قدمت لهم الإسعافات الاولية، وغادر المستشفى 8 جرحى بينما لا يزال خمسة آخرين تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

>